Пенсії авансом за квітень вже отримали майже 2 млн українців з прифронтових областей

Пенсійний фонд України вже розпочав фінансування та виплату пенсій за квітень 2022 року. Впродовж 25-27 березня на загальну суму 8 778,3 млн грн профінансовано пенсії 1 941,0 тис. одержувачам, з яких 1 388,0 тис. осіб отримують пенсії через банки, 553,0 тис. осіб - через АТ "Укрпошта":

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Зокрема, виплачені пенсії:

25 березня - 610,3 тис. пенсіонерам в Луганській та Чернігівській областях на суму 2 925,8 млн грн;

26 березня - 824,4 тис. пенсіонерам в Миколаївській, Сумській та Херсонській областях на суму 3 433,8 млн грн;

27 березня - 506,3 тис. пенсіонерам в Київської області на суму 2 418,7 млн грн.

Банками зараховано пенсії на рахунки 97,45% пенсіонерів (1352,7 тис. осіб).

За даними ПФУ, га пенсійні виплати за березень 2022 року спрямовано 47,7 млрд грн.

Станом на 27 березня 2022 року банки зарахували кошти на рахунки 99,99 % одержувачів. За повідомленням АТ "Укрпошта" в регіонах, де проводиться виплата, доставлено 83,74% профінансованої суми 10,6 млрд грн.

За зверненнями осіб станом на 27 березня 2022 року надано 349,0 тис. пенсійних послуг, у тому числі 26-27 березня 2022 року - 3,3 тисячі.