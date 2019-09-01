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Пенс: США продовжать підтримувати Україну з питань безпеки

Новини » Політика    01.09.2019 - 17:22
Пенс: США продовжать підтримувати Україну з питань безпеки
Фото: Володимир Зеленський і Майк Пенс (facebook.com/FoxNews/videos)

США будуть підтримувати народ України у сфері безпеки та територіальної цілісності

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну в сфері безпеки і територіальної цілісності. Про це він заявив у Варшаві під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни, передає РБК-Україна.

За словами Пенса, США будуть продовжувати підтримувати народ України, зокрема, з питань безпеки та територіальної цілісності, включаючи окупований Крим.

"Між США і Україною надзвичайно сильні відносини і ми завжди підтримуємо і стоїмо пліч-о-пліч з народом України. Це почалося ще з 2014 року, з цього часу ми підтримуємо територіальну цілісність України і народу України. Ми і надалі будемо продовжувати підтримувати народ України, зокрема, з питань безпеки та територіальної цілісності, включаючи і Крим", - сказав Пенс.

У свою чергу Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу.

"Я хочу подякувати президенту Трампа, передати йому подяку, що він привітав мене з перемогою", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Варшаві сьогодні проходять пам'ятні заходи до 80-ї річниці початку Другої світової війни, участь в яких також приймає президент України Володимир Зеленський. Участь у пам'ятних заходах з нагоди річниці нападу Німеччини на Польщу в 1939 році приймають 250 іноземних гостей, серед них - 20 президентів держав, в тому числі і український президент Володимир Зеленський.

У рамках офіційної частини відбудеться військовий церемоніал і урочиста зміна варти біля "Могили невідомого солдата". Також відбудуться виступи президентів Польщі та Німеччини - Анджея Дуди і Франк-Вальтера Штайнмаєра. Крім того, заплановано виступ віце-президента США Майка Пенси.

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