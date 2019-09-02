Пенс доволен встречей с президентом Украины

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс высоко оценил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и нынешние отношения между Украиной и США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пенса.

Пенс отметил, что в ходе встречи обсудили вопросы безопасности, экономического роста и программу реформ президента Украины.

"Прекрасная встреча с президентом Украины Зеленским для обсуждения вопросов безопасности, энергетики, экономического роста и прогресса его программы реформ. Отношения между Украиной и США никогда не были такими прочными, как под руководством президента Дональда Трампа!" - написал он.

Напомним, ранее в Варшаве вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что США продолжат поддерживать Украину в сфере безопасности и территориальной целостности. Пенс отметил, что между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения и его страна всегда поддерживает и стоит плечом к плечу с народом Украины, еще с 2014 года.