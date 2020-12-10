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В России незаконно удерживают 475 украинцев

Россия, Четверг 10 декабря 2020 12:54
В России незаконно удерживают 475 украинцев
Фото: тюрьма (pixabay)
Автор: Юлия Струк

В пенитенциарных учреждениях на территории Российской Федерации незаконно удерживают 475 украинцев. В прокуратуре Автономной республики Крым заявляют, что продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в РФ.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в своем Facebook.

"Для колонизации полуострова РФ переселила в Крым, по разным оценкам, от 172 000 до более 500 000 россиян. Продолжается принудительное перемещение осужденных и политических заключенных в Российской Федерации. В настоящее время установлено 475 граждан Украины, которые незаконно удерживаются или содержались в пенитенциарных учреждениях на территории РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичные нарушения совершаются в отношении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые также незаконно перемещаются в РФ, в том числе путем незаконного усыновления.

Напомним, в ноябре постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Россия продолжает нарушать права человека в оккупированном Крыму. Около 100 граждан Украины незаконно удерживают на территории полуострова по политически мотивированным обвинениям.

Как писало РБК-Украина, в апреле в Министерстве иностранных дел заявляли, что на территории России и оккупированного Крыма по политическим мотивам незаконно удерживают около 120 граждан Украины, большинство из которых являются крымскими татарами.

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