У Росії незаконно утримують 475 українців

Фото: в'язниця (pixabay)

У пенітенціарних закладах на території Російської Федерації незаконно утримують 475 українців. У прокуратурі Автономної республіки Крим заявляють, що продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до РФ.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у своєму Facebook.

"Задля колонізації півострова РФ переселила до Криму, за різними оцінками, від 172 000 до понад 500 000 росіян. Продовжується примусове переміщення засуджених та політичних в'язнів до Російської Федерації. На даний час встановлено 475 громадян України, які незаконно утримуються або утримувались у пенітенціарних закладах на території РФ", - сказано у повідомленні.

Крім того, аналогічні порушення вчиняються стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які також незаконно переміщаються до РФ, у тому числі шляхом незаконного усиновлення.

Нагадаємо, в листопаді постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія продовжує порушувати права людини в окупованому Криму. Близько 100 громадян України незаконно утримують на території півострова за політично вмотивованими звинуваченнями.

Як писало РБК-Україна, в квітні в Міністерстві закордонних справ заявляли, що на території Росії і окупованого Криму з політичних мотивів незаконно утримують близько 120 громадян України, більшість з яких є кримськими татарами.