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Пенальті, втручання VAR і пізній гол: як Іспанія пробилася у фінал Ліги націй

Фото: Хоселу вирвав для "Фурії Рохи" путівку до вирішального матчу (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Драматичною перемогою збірної Іспанії завершився другий півфінал Ліги націй УЄФА 2022/23 проти національної команди Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга націй, 1/2 фіналу

Іспанія – Італія – 2:1

Голи: Піно, 3, Хоселу, 88 – Іммобіле, 11 (пенальті)

ВІДЕО

Потужний пресинг іспанців дав плоди вже на 3-й хвилині. Оборона італійців помилилася на власній половині, дозволивши Піно перехопити м'яч. Крайній нападник увійшов до штрафного майданчика та технічно поклав у правий кут.

Утім, італійська команда зуміла швидко відігратися. Тепер огріху припустилася "Фурія Роха" – оборонець Ле Норман зіграв рукою у власній карній зоні. Одинадцятиметровий холоднокровно реалізував Іммобіле.

А на 21-й хвилині Італія взагалі опинилася попереду. Це Фраттезі вирвався на оперативний простір після майстерного закидання з глибини поля і пробив Сімону в "будиночок". Однак, за допомогою системи Відеоасистент рефері суддівська бригада виявила кількасантиметровий офсайд.

Вирвала ж перемогу "Фурія Роха" на останніх хвилинах. Затяжна атака іспанців перед завершення основного часу призвела до удару Родрі з дистанції, а Хоселу в хокейному стилі підставив ногу перед воротарем і вивів піренейців у фінал.

Там збірна Іспанії протистоятиме Хорватії. Фінал відбудеться 18 червня в Роттердамі. Італійці ж зіграють втішний фінал проти збірної Нідерландів. Цей поєдинок у неділю прийме Енсхеде.

До слова, раніше Хорватія дотиснула збірну Нідерландів в додатковий час.

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