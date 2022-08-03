ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пелоси встретилась с президентом Тайваня: о чем говорили

Новина українською →
Тайбэй, Среда 03 августа 2022 07:27
Пелоси встретилась с президентом Тайваня: о чем говорили Фото: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Американская делегация прибыла на Тайвань, чтобы подтвердить приверженность поддержке острова. С таким заявлением выступила в среду спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на встрече с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас как никогда важна солидарность Америки с Тайванем, сказала Пелоси, добавив, что решимость "США сохранить демократию на Тайване и в остальном мире остается непреклонной".

"Мы благодарим вас за ваше лидерство. Мы хотим, чтобы мир признал это", - сказала Пелоси.

Она призвала к расширению межпарламентского сотрудничества.

"Сегодня мир стоит перед выбором между демократией и автократией. Решимость Америки сохранить демократию здесь, на Тайване, и во всем мире остается непоколебимой", - заявила Пелоси.

Спикер также заявила, что новое законодательство США, направленное на усиление американской индустрии чипов для конкуренции с Китаем, предлагает больше возможностей для экономического сотрудничества США и Тайваня.

Цай в свою очередь сказала Пелоси, что она является одним из самых преданных друзей Тайваня, и поблагодарила ее за непоколебимую поддержку на международной арене.

Цай добавила, что Тайвань является надежным партнером Соединенных Штатов и будет продолжать работать с США над укреплением сотрудничества в области безопасности, экономического развития и цепочек поставок.

Напомним, 2 августа Пелоси прибыла на Тайвань.

Правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита Пелоси на Тайвань.

Пекин уже объявил о военных стрельбах вокруг острова и ввел ограничения на торговлю с Тайванем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайвань Китай
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Стресс-тест для казны. Где Кабмину найти деньги и как избежать роста налогов