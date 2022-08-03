ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пелоси с делегацией покинули Тайвань после скандального визита

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 13:49
Пелоси с делегацией покинули Тайвань после скандального визита Фото: Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Самолет со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и пятью другими законодателями-демократами покинул Тайвань.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Всего делегация США провела на острове менее суток, однако успела вызвать ожесточенную рацию Китая, который считает дипломатические визиты как легитимацию движения за независимость Тайваня.

Визит стал испытанием дипломатической устойчивости Тайваня и возможности дать понять другим странам мира, что они также могут продемонстрировать поддержку тайваньской демократии.

Тем временем Тайвань начал готовиться к новым экономическим и военным ответным мерам со стороны Пекина. Китай готовится провести военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

"Китай настроился на дальнейшие шаги, и мы ожидаем, что они продолжат реагировать в долгосрочной перспективе", - заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Тайвань Китай
NEWS
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении