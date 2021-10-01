Пеле выписали из реанимации после удаления опухоли
Фото: Пеле выписали из реанимации после удаления опухоли (facebook.com/Pele)
Легенда бразильского футбола Пеле вышел из больницы Сан-Паулу. Он пройдет химиотерапию после удаления опухоли толстой кишки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пеле был госпитализирован почти месяц назад, проходил плановые обследования. 4 сентября ему удалили опухоль.
В дни после операции он находился в отделении интенсивной терапии больницы Альберта Эйнштейна.
В больнице сообщили, что Пеле стабилен и утром выписался, но "продолжит курс химиотерапии".