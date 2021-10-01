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Пеле выписали из реанимации после удаления опухоли

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Бразилия, Пятница 01 октября 2021 04:43
Пеле выписали из реанимации после удаления опухоли Фото: Пеле выписали из реанимации после удаления опухоли (facebook.com/Pele)
Автор: Анна Полисученко

Легенда бразильского футбола Пеле вышел из больницы Сан-Паулу. Он пройдет химиотерапию после удаления опухоли толстой кишки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пеле был госпитализирован почти месяц назад, проходил плановые обследования. 4 сентября ему удалили опухоль.

В дни после операции он находился в отделении интенсивной терапии больницы Альберта Эйнштейна.

В больнице сообщили, что Пеле стабилен и утром выписался, но "продолжит курс химиотерапии".

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