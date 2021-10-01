Пеле виписали з реанімації після видалення пухлини
Фото: Пеле виписали з реанімації після видалення пухлини (facebook.com/Pele)
Легенда бразильського футболу Пеле вийшов з лікарні Сан-Паулу. Він пройде хіміотерапію після видалення пухлини товстої кишки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пеле був госпіталізований майже місяць тому, проходив планові обстеження. 4 вересня йому видалили пухлину.
У дні після операції він перебував у відділенні інтенсивної терапії лікарні Альберта Ейнштейна.
У лікарні повідомили, що Пеле стабільний і вранці виписався, але "продовжить курс хіміотерапії".