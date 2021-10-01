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Пеле виписали з реанімації після видалення пухлини

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Бразилія, П'ятниця 01 жовтня 2021 04:43
Пеле виписали з реанімації після видалення пухлини Фото: Пеле виписали з реанімації після видалення пухлини (facebook.com/Pele)
Автор: Анна Полисученко

Легенда бразильського футболу Пеле вийшов з лікарні Сан-Паулу. Він пройде хіміотерапію після видалення пухлини товстої кишки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пеле був госпіталізований майже місяць тому, проходив планові обстеження. 4 вересня йому видалили пухлину.

У дні після операції він перебував у відділенні інтенсивної терапії лікарні Альберта Ейнштейна.

У лікарні повідомили, що Пеле стабільний і вранці виписався, але "продовжить курс хіміотерапії".

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