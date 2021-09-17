Пеле вновь перевели в реанимацию

Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) вновь перевели в палату интенсивной терапии. В клинике "Альберт Энштейн" заявили, что новой информации о состоянии спортсмена у них нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ESPN Brasil.

По данным телеканала, Пеле перевели в реанимацию из-за кислотного рефлюкса - попадания кислоты из желудка в пищевод. В клинике, где находится футболист, заявили, что новых данных о его состоянии у них нет.