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Пеле вновь перевели в реанимацию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) вновь перевели в палату интенсивной терапии. В клинике "Альберт Энштейн" заявили, что новой информации о состоянии спортсмена у них нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ESPN Brasil.

По данным телеканала, Пеле перевели в реанимацию из-за кислотного рефлюкса - попадания кислоты из желудка в пищевод. В клинике, где находится футболист, заявили, что новых данных о его состоянии у них нет.

Напомним, Пеле госпитализировали в частную клинику "Альберт Эйнштейн" в Сан-Пауло 30 августа. Спустя неделю он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

Отметим, 14 сентября Пеле перевели из реанимации в обычную палату.

Как сообщало РБК-Украина, в этом году знаменитому бразильскому футболисту Пеле 23 октября исполнится 81 год. В 2016-м он женился третий раз на 50-летней Марсии Сибель Аоки.

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БразилияФутбол