Пеле перевели из реанимации в обычную палату
Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) выписали из отделения интенсивной терапии после операции по удалению опухоли в толстой кишке. Его перевели в обычную палату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Brasil.
"Пациент Эдсон Арантис ду Насименту находится в хорошем клиническом состоянии и выписан из отделения интенсивной терапии. С этого момента он продолжит восстановление в палате", - цитирует издание сообщение клинике в Сан-Пауло, где футболисту сделали операцию на кишечнике.
В своем Instagram Пеле поблагодарил своих подписчиков за поддержку. "Я уже вышел из отделения интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате", - написал футболист.
Напомним, Пеле госпитализировали в частную клинику "Альберт Эйнштейн" в Сан-Пауло 30 августа. Спустя неделю он перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.
Отметим, в этом году знаменитому бразильскому футболисту Пеле 23 октября исполнится 81 год. В 2016-м он женился третий раз на 50-летней Марсии Сибель Аоки.