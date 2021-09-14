Пеле перевели из реанимации в обычную палату

Бразильского футболиста Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) выписали из отделения интенсивной терапии после операции по удалению опухоли в толстой кишке. Его перевели в обычную палату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazeta Brasil .

"Пациент Эдсон Арантис ду Насименту находится в хорошем клиническом состоянии и выписан из отделения интенсивной терапии. С этого момента он продолжит восстановление в палате", - цитирует издание сообщение клинике в Сан-Пауло, где футболисту сделали операцию на кишечнике.

В своем Instagram Пеле поблагодарил своих подписчиков за поддержку. "Я уже вышел из отделения интенсивной терапии и нахожусь в своей комнате", - написал футболист.