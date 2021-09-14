Пеле перевели з реанімації в звичайну палату

Бразильського футболіста Пеле (Едсона Арантіса ду Насіменту) виписали з відділення інтенсивної терапії після операції з видалення пухлини в товстій кишці. Його перевели в звичайну палату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Brasil.
"Пацієнт Едсон Арантіс ду Насіменту знаходиться в хорошому клінічному стані і виписаний з відділення інтенсивної терапії. З цього моменту він продовжить відновлення в палаті",- цитує видання повідомлення клініці в Сан-Пауло, де футболісту зробили операцію на кишківнику.
У своєму Instagram Пеле подякував своїм підписникам за підтримку. "Я вже вийшов з відділення інтенсивної терапії і перебуваю у своїй кімнаті", - написав футболіст.
Нагадаємо, Пеле госпіталізували в приватну клініку "Альберт Ейнштейн" в Сан-Пауло 30 серпня. Через тиждень він переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці.
Зазначимо, цього року знаменитому бразильському футболісту Пеле 23 жовтня виповниться 81 рік. У 2016-му він одружився втретє на 50-річній Марсії Сібель Аокі.