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Пеле перевели з реанімації в звичайну палату

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бразильського футболіста Пеле (Едсона Арантіса ду Насіменту) виписали з відділення інтенсивної терапії після операції з видалення пухлини в товстій кишці. Його перевели в звичайну палату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Brasil.

"Пацієнт Едсон Арантіс ду Насіменту знаходиться в хорошому клінічному стані і виписаний з відділення інтенсивної терапії. З цього моменту він продовжить відновлення в палаті",- цитує видання повідомлення клініці в Сан-Пауло, де футболісту зробили операцію на кишківнику.

У своєму Instagram Пеле подякував своїм підписникам за підтримку. "Я вже вийшов з відділення інтенсивної терапії і перебуваю у своїй кімнаті", - написав футболіст.

Нагадаємо, Пеле госпіталізували в приватну клініку "Альберт Ейнштейн" в Сан-Пауло 30 серпня. Через тиждень він переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці.

Зазначимо, цього року знаменитому бразильському футболісту Пеле 23 жовтня виповниться 81 рік. У 2016-му він одружився втретє на 50-річній Марсії Сібель Аокі.

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