Пекуче сонце і спека до +42: прогноз погоди в Україні на завтра

Завтра у Сумській, Харківській областях, на крайньому заході України, а також в Криму очікується від +30 до +34 градусів. При цьому на решті території України прогнозується сильна спека - протягом дня +35 +40 градусів, а у південній частині +38 +42.

У суботу в Україні буде сухо та сонячно. Натомість вітер очікується східний та південно-східний, невеликий.

Надалі сильна та надзвичайна спека втримається в Україні.

Погода у Києві

У Києві завтра очікується сильна спека з температурою повітря до +37 градусів.