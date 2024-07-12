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Пекуче сонце і спека до +42: прогноз погоди в Україні на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 13 липня, по всій території України буде суха та спекотна погода з температурою повітря до +42 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис синоптика Наталії Діденко в Facebook.

Завтра у Сумській, Харківській областях, на крайньому заході України, а також в Криму очікується від +30 до +34 градусів.  При цьому на решті території України прогнозується сильна спека - протягом дня +35 +40 градусів, а у південній частині +38 +42. 

У суботу в Україні буде сухо та сонячно. Натомість вітер очікується східний та південно-східний, невеликий.

Надалі сильна та надзвичайна спека втримається в Україні.

Погода у Києві

У Києві завтра очікується сильна спека з температурою повітря до +37 градусів. 

 

Нагадаємо, 11 липня у Києві були зафіксовані три температурних рекорди. Це перші максимуми цього літа.

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Погода в Україні