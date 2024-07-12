Палящее солнце и жара до +42: прогноз погоды в Украине на завтра

Завтра в Сумской, Харьковской областях, на крайнем западе Украины, а также в Крыму ожидается от +30 до +34 градусов. При этом на остальной территории Украины прогнозируется сильная жара - в течение дня +35 +40 градусов, а в южной части +38 +42.

В субботу в Украине будет сухо и солнечно. Зато ветер ожидается восточный и юго-восточный, небольшой.

В дальнейшем сильная и чрезвычайная жара удержится в Украине.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сильная жара с температурой воздуха до +37 градусов.