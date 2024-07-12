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Палящее солнце и жара до +42: прогноз погоды в Украине на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

У суботу, 13 липня, по всій території України буде суха та спекотна погода з температурою повітря до +42 градусів.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталии Диденко в Facebook.

Завтра в Сумской, Харьковской областях, на крайнем западе Украины, а также в Крыму ожидается от +30 до +34 градусов.  При этом на остальной территории Украины прогнозируется сильная жара - в течение дня +35 +40 градусов, а в южной части +38 +42. 

В субботу в Украине будет сухо и солнечно. Зато ветер ожидается восточный и юго-восточный, небольшой.

В дальнейшем сильная и чрезвычайная жара удержится в Украине.

Погода в Киеве

В Киеве ожидается сильная жара с температурой воздуха до +37 градусов.

 

Напомним, 11 июля в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда. Это первые максимумы этого лета.

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Погода в Украине