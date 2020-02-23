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В Пекине установили рекорд построив за 6 дней завод по производству масок

Новости » В мире     23.02.2020 - 05:22
В Пекине установили рекорд построив за 6 дней завод по производству масок
Иллюстративное фото (who.int)

Ожидается, что предприятие будет производить 250 тысяч масок в день

Пекин за шесть дней превратил промышленное здание на новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить повышенный спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Строительство завода завершили в субботу, 22 февраля, и установили рекорд по скорости сооружения в столице страны, ведь подобные здания обычно требуют как минимум месяц на возведение.

Ожидается, что после начала работы, предприятие будет производить 250 тысяч масок в день.

Напомним, по состоянию на 22 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире составляет 77 661. Известно о 20 925 случаев выздоровления от болезни. По состоянию на сегодня в мире от коронавируса умерли 2360 человек.

Власти провинции Хубэй сообщила, что инкубационный период при инфицировании коронавирусом может превышать 14 дней и доходить до 27 суток.

Добавим, что в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая сообщили о переломном моменте в борьбе с коронавирусом. В четверг, 20 февраля, количество излечившихся от нового типа коронавируса за день превысило количество инфицированных, которые поступили в медицинские учреждения за сутки.

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