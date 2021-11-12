У Пекіні у двох олімпійських спортсменів підтвердили COVID

У двох іноземних спортсменів, які беруть участь в зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, підтвердили коронавірус. Спортсмени знаходяться серед 1500 осіб, які прибули до Китаю з початку жовтня і в даний час беруть участь у розминці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Імена спортсменів не були названі.

За даними видання, в Китаї діє одна з найсуворіших у світі політик щодо COVID-19. Практично кожен в'їжджає в країну повинен перебувати на карантині в готелі не менше двох тижнів, навіть якщо він вакцинований і у нього негативний результат.

Деякі закликають бойкотувати зимові Олімпійські ігри 2022 року, висловлюючи стурбованість триваючою пандемією і сплеском "Дельта" штаму.

Згідно з діючою політикою, змагаються спортсмени в Пекіні відокремлені від решти Китаю і дають інтерв'ю телекомпаніям по відеозв'язку, а не особисто.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого.