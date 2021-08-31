Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции: фото и видео
Китайские астронавты Тан Хунбо и Ни Хайшенг сделали несколько ярких кадров на которых продемонстрировали Землю за которой космонавты имеют возможность наблюдают ежедневно из иллюминаторов станции. Также космическое управление поделилось видеороликом который был снят во время выхода в открытый космос.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Китайского национального космического управления (CNSA)
Как утверждают пользователи на первом кадре, который сделал Ни Хайшенг, можно увидеть Пекин, который усеян огоньками и аэропорт Дасин, который расположен в провинции Хэбэй на расстоянии 46 километров от столицы.
Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)
Фотографии, сделанные астронавтом Тан Хунбо, поражают своей масштабностью не меньше.
Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)
Также Хунбо продемонстрировал планировку спальни космонавтов первой китайской космической станции Тянгун-1, которая была запущена в космос еще в 2011 году.
Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)
Астронавты Лю Бомин и не Хайшен продемонстрировали видеоролик во время которого они во второй раз вышли в открытый космос, чтобы установить расширенные помповые агрегаты и немножко поднять панорамную камеру космической станции.
Marvelous “Sci-fi” view of EVA Spacewalk at #Tiangong space station: Astronauts Nie Haisheng and Liu Boming waving hands at each other in space. On Aug 20 they installed extended pump set and raised panoramic camera D during the 2nd EVA as planned. HD: https://t.co/8g2Z3nTMQp pic.twitter.com/tEg67XffGa— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) August 20, 2021