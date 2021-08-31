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Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции: фото и видео

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Китай, Вторник 31 августа 2021 21:30
Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции: фото и видео Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)
Автор: Сергей Пышкин

Китайские астронавты Тан Хунбо и Ни Хайшенг сделали несколько ярких кадров на которых продемонстрировали Землю за которой космонавты имеют возможность наблюдают ежедневно из иллюминаторов станции. Также космическое управление поделилось видеороликом который был снят во время выхода в открытый космос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Twitter-аккаунта Китайского национального космического управления (CNSA)

Как утверждают пользователи на первом кадре, который сделал Ни Хайшенг, можно увидеть Пекин, который усеян огоньками и аэропорт Дасин, который расположен в провинции Хэбэй на расстоянии 46 километров от столицы.

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Фотографии, сделанные астронавтом Тан Хунбо, поражают своей масштабностью не меньше.

Фото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Также Хунбо продемонстрировал планировку спальни космонавтов первой китайской космической станции Тянгун-1, которая была запущена в космос еще в 2011 году.

Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции: фото и видеоФото: Пекин показал как выглядит Земля с китайской космической станции (twitter.com/CNSAWatcher)

Астронавты Лю Бомин и не Хайшен продемонстрировали видеоролик во время которого они во второй раз вышли в открытый космос, чтобы установить расширенные помповые агрегаты и немножко поднять панорамную камеру космической станции.

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