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Пекін мобілізує урядовців і дипломатів у відповідь на торгову війну з США

Вівторок 15 квітня 2025 02:46
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Пекін мобілізує урядовців і дипломатів у відповідь на торгову війну з США Фото: Китай намагається дипломатичним шляхом співпрацювати з іншими країнами проти тарифів Трампа (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Китай перевів цивільних урядовців у Пекіні на "воєнний стан" й наказав розпочати дипломатичні заходи, спрямовані на те, щоб заохотити інші країни відмовитися від мит, введених президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами одного з джерел агентства, чиновники з пропаганди Комуністичної партії відіграли провідну роль у формуванні відповіді Китаю, а урядові речники розмістили в соціальних мережах відеоролики з колишнім лідером Мао Цзедуном, який казав, що "ми ніколи не поступимося".

За словами співрозмовників Reuters, в рамках "воєнного стану" співробітникам у міністерствах закордонних справ і торгівлі наказали скасувати плани на відпустку і тримати мобільні телефони увімкненими цілодобово. Відомства, що займаються питаннями США, також були посилені.

Протягом декількох місяців китайські дипломати намагалися встановити канал зв'язку високого рівня з адміністрацією Трампа, щоб захистити те, що китайський кабінет міністрів описував у державних ЗМІ як взаємовигідні торгівельні відносини.

Оптимістично налаштовані китайські оглядачі навіть сподівалися на велику угоду з Трампом щодо торгівлі, TikTok і, можливо, Тайваню.

Дипломати Пекіна взаємодіють з урядами інших країн, проти яких Трамп запровадив тарифи, зокрема, надсилають листи з проханням про співпрацю. Два джерела також розповіли, що контактували з давніми союзниками США в Європі, Японії та Південній Кореї.

"Китай - відповідальна велика країна. Ми виступаємо проти гегемонії не тільки для того, щоб захистити наші власні законні інтереси, а й для того, щоб відстоювати спільні інтереси міжнародного співтовариства", - йдеться в заяві китайського міністерства закордонних справ.

У заяві додається, що торгова війна була розпочата США і нав'язана Китаю, і якщо США дійсно хочуть розв'язати проблему шляхом діалогу і переговорів, вони повинні припинити чинити надмірний тиск.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, Трамп заявив, що може запропонувати винятки зі свого 10-відсоткового тарифу для більшості торговельних партнерів США. Водночас він наполягав на тому, що "досить близький" до мінімального рівня для країн, які прагнуть вести переговори про торговельні угоди.

2 квітня президент США запровадив нові мита на імпорт товарів з понад 180 країн світу. Ставки коливаються від 10 до 54% залежно від країни та окремих груп товарів і сировини.

Запровадження митних тарифів спровокувало падіння індексів на світових фондових ринках, зокрема у США, в Китаї і на Тайвані.

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