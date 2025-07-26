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Пекельна спека, грози і град: якою буде погода в Україні завтра

Фото: синоптики попередили про дощі та спеку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Україні очікується пекельна спека до +38 градусів. На заході пройдуть грози з градом і шквалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На заході, у Вінницькій області, вдень також у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозують помірні, подекуди значні дощі з грозами.

У деяких районах можливий град та шквали до 15–20 м/с. На решті території - без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22°, вдень - +25…+30°, на заході - дещо прохолодніше: +21…+26°.

У південних та південно-східних областях збережеться спека: вночі +20…+25°, вдень +29…+34°, місцями до +38°.

Погода в Києві

У Києві та області вночі без опадів, вдень - місцями короткочасний дощ.

Температура вночі +20…+22°, вдень +27…+29°, по області – до +30°. Вітер - північно-східний, 7-12 м/с.

Раніше ми писали про те, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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