Пекельна спека, грози і град: якою буде погода в Україні завтра

Завтра в Україні очікується пекельна спека до +38 градусів. На заході пройдуть грози з градом і шквалами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На заході, у Вінницькій області, вдень також у Житомирській, місцями в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях прогнозують помірні, подекуди значні дощі з грозами.
У деяких районах можливий град та шквали до 15–20 м/с. На решті території - без опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +22°, вдень - +25…+30°, на заході - дещо прохолодніше: +21…+26°.
У південних та південно-східних областях збережеться спека: вночі +20…+25°, вдень +29…+34°, місцями до +38°.
У Києві та області вночі без опадів, вдень - місцями короткочасний дощ.
Температура вночі +20…+22°, вдень +27…+29°, по області – до +30°. Вітер - північно-східний, 7-12 м/с.
Раніше ми писали про те, в яких містах України за минулий тиждень зафіксували 26 нових температурних рекордів.
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