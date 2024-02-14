Пекельна ніч. Який вигляд має Селидове після ракетних ударів по будинках і лікарні: фото, відео

Станом на цю мить відомо про 3 загиблих (серед них дитина та вагітна жінка) та ще 12 - поранених (з них 4 дитини).

Пряме влучання в лікарню

Окупанти вдарили по лікарні близько першої ночі. Основний удар був по пологовому відділенню. Загалом у закладі на той час було майже 200 людей, десятки пацієнтів - у важкому стані. Їх евакуювали до інших медзакладів області.

По лікарні росіяни поцілили двома ракетами. Окупанти вбили трьох пацієнтів - 8-річного хлопчика, його маму та вагітну 38-річну жінку, яка перебувала на збереженні. Шестеро людей поранені, серед них немовля, якому завтра має виповнитися шість місяців.

Фото: у Селидовому прямим влучанням зруйновано п’ятиповерховий будинок та корпус лікарні (facebook.com/don.gunp)

Удар по п'ятиповерхівці

За годину до удару по лікарні путінські війська ударили по п'ятиповерхівці - 12 квартир в одному з під'їздів зруйновані повністю.

Фото: росіяни зруйнували 5-поверхівку в Селидовому (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Внаслідок чого отримали травми 6 цивільних, зокрема троє дітей - 7-річний хлопчик і дві дівчинки 12 та 16 років.

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, парамедики, рятувальники.

Фото: рятувальна операція в Селидовому (t.me/dsns_telegram)

Крім того, в місті пошкоджено щонайменше 9 багатоквартирних будинків, магазин, аптека, автомобілі.

Чим били росіяни

За попередньою інформацією, росіяни били ракетами "Іскандер-М" і С-300.

Поліцейські парамедики всю ніч надавали пораненим допомогу, доставляли їх до медзакладів, а також евакуювали людей зі зруйнованої лікарні. Багато з врятованих пацієнтів - важкі.

Правоохоронці вже порушили справу за ч. ч. 1, 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).