Адская ночь. Как выглядит Селидово после ракетных ударов по домам и больнице: фото, видео

Войска РФ этой ночью нанесли четыре ракетных удара по городу Селидово Донецкой области. Оккупанты прямым попаданием разрушили корпус больницы, а также ударили по 5-этажке. Среди погибших в результате атаки ребенок и беременная женщина, а более десятка человек ранены.
РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядит Селидово после адской ночи.
При подготовке материала использовались данные Донецкой ОВА, МВД, Нацполиции, ГСЧС и Офиса генпрокурора.
По состоянию на этот момент известно о 3 погибших (среди них ребенок и беременная женщина) и еще 12 раненых (из них 4 ребенка).
Оккупанты ударили по больнице около часу ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении того времени было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.
По больнице россияне попали двумя ракетами. Оккупанты убили трех пациентов - 8-летнего мальчика, его маму и беременную 38-летнюю женщину, которая находилась на сохранении. Шесть человек ранены, среди них младенец, которому завтра исполнится шесть месяцев.
За час до удара по больнице путинские войска ударили по пятиэтажке - 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.
В результате получили травмы 6 гражданских, в том числе трое детей - 7-летний мальчик и две девочки 12 и 16 лет.
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, парамедики, спасатели.
Кроме того, в городе повреждено по меньшей мере 9 многоквартирных домов, магазин, аптека, автомобили.
По предварительной информации, россияне били ракетами "Искандер-М" и С-300.
Полицейские парамедики всю ночь оказывали раненым помощь, доставляли их в медучреждения, а также эвакуировали людей из разрушенной больницы. Многие из спасенных пациентов - тяжелые.
Правоохранители уже возбудили дело по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, ранее мы писали, что россияне дважды за ночь атаковали Селидово. В частности, в 23:30 оккупанты нанесли удар по пятиэтажному жилому дому, а в 01:00 армия страны-агрессора обстреляла больницу.
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