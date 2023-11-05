Пегула в дербі американок вийшла у фінал WTA Finals, матч Свьонтек і Сабаленко зірвано

Підсумковий турнір WTA-2023, 1/2 фіналу

Пегула – Гауфф – 2:0 (6:2, 6:1)

Сабаленко – Свьонтек – призупинено (1:2)

Пегула спробувала зі старту створити гандикап, оформивши брейк у першому ж геймі. Утім, Гауфф відповіла суперниці своїм пунктом на "чужій" подачі в середині партії. Здавалося, що становище остаточно стало рівним. Однак, Пегула взяла 4 гейми поспіль і закрила сет за 31 хвилину.

Ще простіше склалася для переможниці друга партія. Цього разу вона надала Гауфф можливість набрати лише одне очко. Натомість сама Пегула розпочала з брейку "під нуль", а потім ще двічі набирала пункти на подачах опонентки. Третій – у вирішальному геймі, коли з другої спроби реалізувала матчбол.

Інший півфінал дограти не судилося. Дві найсильніші тенісистки планети – Сабаленко та Свьонтек – фактично лише розім'ялися. У четвертому геймі пішов дощ, тож матч вирішили призупинити. Дограють поєдинок білоруска та полька в неділю ввечері.

Щоб гарантувати завершення сезону на першій сходинці світового рейтингу, Сабаленко достатньо вийти у фінал WTA Finals. Натомість перемога Свьонтек залишить відкритим запитання щодо першої ракетки світу за підсумками 2023 року. Торік польська тенісистка була лідером.