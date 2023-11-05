Пегула в дерби американок вышла в финал WTA Finals, матч Свентек и Соболенко сорваны

Итоговый турнир WTA-2023, 1/2 финала

Пегула – Гауфф – 2:0 (6:2, 6:1)

Соболенко – Свентек – приостановлено (1:2)

Пегула попыталась со старта создать гандикап, оформив брейк в первом же гейме. Впрочем, Гауфф ответила сопернице своим пунктом на "чужой" подаче в середине партии. Казалось, что положение стало совсем равным. Однако Пегула взяла 4 гейма подряд и закрыла сет за 31 минуту.

Еще проще сложилась для победительницы вторая партия. В этот раз она предоставила Гауфф возможность набрать лишь одно очко. Сама Пегула начала с брейка "под ноль", а потом еще дважды набирала пункты на подачах оппонентки. Третий – в решающем гейме, когда со второй попытки реализовала матчбол.

Другой полуфинал доиграть не суждено. Две сильнейшие теннисистки планеты – Соболенко и Свентек – фактически только размялись. В четвертом гейме пошел дождь, поэтому матч решили приостановить. Доиграют поединок белоруска и полька в воскресенье вечером.

Чтобы гарантировать завершение сезона на первой строчке мирового рейтинга, Соболенко достаточно выйти в финал WTA Finals. Победа же Свентек оставит открытым вопрос о первой ракетке мира по итогам 2023 года. В прошлом году польская теннисистка была лидером.