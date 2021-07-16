Педагоги получат зарплаты и отпускные вовремя, - "Батькивщина"

По его словам, депутаты политической силы Юлии Тимошенко применяли все необходимые инструменты, чтобы побудить коллег оперативно отреагировать на проблему дефицита образовательной субвенции и направить деньги учителям.

"Спасибо парламентскому комитету по вопросам бюджета, который вместе с Министерством финансов изменили ежемесячную роспись и перенесли выплаты учителям с осени на сейчас. Но остается вопрос, что вы будете делать осенью, на сколько будет увеличена субвенция, которая должна пойти в ОТГ для выплаты педагогам?" - спросил Сергей Евтушок у премьер-министра Дениса Шмыгаля во время "Часа вопросов к правительству".

Как пояснил народный депутат, проблема образовательной субвенции заключается в том, что она - дефицитная, и это не позволяет органам местного самоуправления буквально отправить в отпуск учителей с выплаченными зарплатами и отпускными.

Например, только в Сарненской ОТГ Ровенской области дефицит субвенции составляет 36 млн гривен, отметил представитель "Батькивщины".