Освітяни отримають зарплати та відпускні вчасно, - "Батьківщина"

За його словами, депутати політичної сили Юлії Тимошенко застосовували всі необхідні інструменти, щоб спонукати колег оперативно відреагувати на проблему дефіциту освітньої субвенції і направити гроші вчителям.

"Дякую парламентському комітету з питань бюджету, який разом із міністерством фінансів змінили помісячний розпис і перенесли виплати вчителям з осені на зараз. Але залишається питання, що ви будете робити восени, на скільки буде збільшена субвенція, яка має піти в ОТГ для виплати освітянам?" - запитав Сергій Євтушок у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час "Години запитань до уряду".

Як пояснив народний депутат, проблема освітньої субвенції полягає в тому, що вона - дефіцитна, і це не дає змогу органам місцевого самоврядування буквально відправити у відпустку вчителів із виплаченими зарплатами і відпускними.

Приміром, лише в Сарненській ОТГ Рівненської області дефіцит субвенції становить 36 млн гривень, зауважив представник "Батьківщини".