В Печерському районі Києві перекрито дорогу, рух тролейбусі затримується: що сталось
Фото: в Печерському районі Києві перекрито дорогу, рух тролейбусі затримується (Віталій Носач, РБК-Україна)
На бульварі Лесі Українки, в Печерському районі Києва, тимчасово перекрито дорогу. Рух низки тролейбусів та автобусів затримується.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що опора контактної мережі впала на бульварі Лесі Українки, 17. Рух у напрямку вулиці Басейної тимчасово перекритий. Служби вже працюють на місці.
Внаслідок інциденту затримується рух:
- тролейбусів №14 й №15.
- автобусів № 118.
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