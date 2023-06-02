В Печерському районі Києві перекрито дорогу, рух тролейбусі затримується: що сталось

На бульварі Лесі Українки, в Печерському районі Києва, тимчасово перекрито дорогу. Рух низки тролейбусів та автобусів затримується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що опора контактної мережі впала на бульварі Лесі Українки, 17. Рух у напрямку вулиці Басейної тимчасово перекритий. Служби вже працюють на місці. Внаслідок інциденту затримується рух: тролейбусів №14 й №15.

автобусів № 118.