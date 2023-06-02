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В Печерському районі Києві перекрито дорогу, рух тролейбусі затримується: що сталось

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П'ятниця 02 червня 2023 15:07
В Печерському районі Києві перекрито дорогу, рух тролейбусі затримується: що сталось Фото: в Печерському районі Києві перекрито дорогу, рух тролейбусі затримується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На бульварі Лесі Українки, в Печерському районі Києва, тимчасово перекрито дорогу. Рух низки тролейбусів та автобусів затримується.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що опора контактної мережі впала на бульварі Лесі Українки, 17. Рух у напрямку вулиці Басейної тимчасово перекритий. Служби вже працюють на місці.

Внаслідок інциденту затримується рух:

  • тролейбусів №14 й №15.
  • автобусів № 118.

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