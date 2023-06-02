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В Печерском районе Киеве перекрыта дорога, движение троллейбусе задерживается: что произошло

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Пятница 02 июня 2023 15:07
В Печерском районе Киеве перекрыта дорога, движение троллейбусе задерживается: что произошло Фото: в Печерском районе Киеве перекрыта дорога, движение троллейбусе задерживается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На бульваре Леси Украинки, в Печерском районе Киева, временно перекрыта дорога. Движение ряда троллейбусов й автобусов задерживается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что опора контактной сети упала на бульваре Леси Украинки, 17. Движение в направлении улицы Бассейной временно перекрыто. Службы уже работают на месте.

В результате инцидента задерживается движение:

  • троллейбусов №14 и №15.
  • автобусов №118.

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