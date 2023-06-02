В Печерском районе Киеве перекрыта дорога, движение троллейбусе задерживается: что произошло

На бульваре Леси Украинки, в Печерском районе Киева, временно перекрыта дорога. Движение ряда троллейбусов й автобусов задерживается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что опора контактной сети упала на бульваре Леси Украинки, 17. Движение в направлении улицы Бассейной временно перекрыто. Службы уже работают на месте. В результате инцидента задерживается движение: троллейбусов №14 и №15.

автобусов №118.