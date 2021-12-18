В Печерском районе Киева горел ресторан

В Киеве произошел пожар на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе. Загорелся ресторан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный .

Речь идет о ресторане "Ватра", который расположен на улице Архитектора Городецкого. Заведение горит прямо сейчас. На месте работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

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Позднее в главном управлении ГСЧС по Киеву сообщили, что в ресторане вспыхнула крыша отдельно стоящего одноэтажного здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

На момент прибытия пожарных все посетители покинули заведение и находились на улице. Возгорание было локализовано в 15:23 и полностью ликвидировано через пять минут.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

Фото: пожар в ресторане "Ватра" в Киеве потушили (facebook.com/DSNSKyiv)