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Печерський суд заочно заарештував екс-главу МВС Захарченка

Новини » Політика    15.08.2019 - 14:19
Печерський суд заочно заарештував екс-главу МВС Захарченка
Фото: Віталій Захарченко (УНІАН)

Таке рішення суд ухвалив у четвер

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що Захарченка заарештували за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

Так, суд у четвер, 15 серпня, ухвалив обрати екс-главі МВС запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Зазначено, що визначення слідчого судді може бути оскаржено в Київському апеляційному суді.

Захарченко перебуває не в Україні.

Нагадаємо, на початку лютого Генеральна прокуратура України інформувала, що Печерський районний суд Києва повторно наклав арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який був скасований 30 січня.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2018-го стало відомо, що Захарченко підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк.

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