Печерский суд "заметает" следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат

Он также опубликовал скрин одного из информационных ресурсов Деркача, где есть четкая ссылка на решение Печерского суда от 11 сентября 2020 года.

"Что же за производство прокуроры зарегистрировали 22 января 2021 на выполнение постановления следственного судьи Печерского суда Волковой от 11 сентября 2020?" - спрашивает Головань.

Адвокат убежден, что и определение Печерского суда, и манипуляции с уголовными производствами является ничем иным, как элементом подрывной операции агентуры государства-агрессора.

"Именно поэтому следственный судья Волкова и еще кое-кто впопыхах заметают следы. Ведь перспектива оказаться для них вполне реальна. А тот факт, что заявитель Деркач быстрое закрытие уголовных производств не оспаривает, вполне может свидетельствовать о координации действий российских агентов и жителей украинских властных кабинетов", - добавляет адвокат.