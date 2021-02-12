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Печерский суд "заметает" следы в деле Байдена-Порошенко, - адвокат

Автор: РБК-Украина

Заявление Печерского районного суда Киева от 29 января о том, что якобы он не принимал решение по заявлению нардепа от ОПЗЖ Андрея Деркача против Джозефа Байдена и Петра Порошенко, - это манипуляция.

Об этом заявил адвокат пятого президента Игорь Головань в блоге на УП.

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Он также опубликовал скрин одного из информационных ресурсов Деркача, где есть четкая ссылка на решение Печерского суда от 11 сентября 2020 года.

"Что же за производство прокуроры зарегистрировали 22 января 2021 на выполнение постановления следственного судьи Печерского суда Волковой от 11 сентября 2020?" - спрашивает Головань.

Адвокат убежден, что и определение Печерского суда, и манипуляции с уголовными производствами является ничем иным, как элементом подрывной операции агентуры государства-агрессора.

"Именно поэтому следственный судья Волкова и еще кое-кто впопыхах заметают следы. Ведь перспектива оказаться для них вполне реальна. А тот факт, что заявитель Деркач быстрое закрытие уголовных производств не оспаривает, вполне может свидетельствовать о координации действий российских агентов и жителей украинских властных кабинетов", - добавляет адвокат.

Напомним, ранее адвокаты Петра Порошенко заявили, что власть обязана привлечь к ответственности лиц, которые ведут подрывную деятельность в пользу России и разрушают стратегические отношения Украины и США.

Адвокаты также сообщили, что уголовные производства, которые были открыты 22 января 2021 года по решению Печерского суда против Байдена и Порошенко, закрыли.

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