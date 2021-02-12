Печерський суд "замітає" сліди у справі Байдена-Порошенка, - адвокат

Він також опублікував скрін одного з інформаційних ресурсів Деркача, де є чітке посилання на рішення Печерського суду від 11 вересня 2020 року.

"Що ж за провадження прокурори зареєстрували 22 січня 2021 на виконання ухвали слідчого судді Печерського суду Волкової аж від 11 вересня 2020?" - запитує Головань.

Адвокат переконаний, що і ухвала Печерського суду, і маніпуляції з кримінальними провадженнями є нічим іншим, як елементом підривної операції агентури держави-агресора.

"Саме тому слідчий суддя Волкова та ще дехто похапцем замітають сліди. Адже перспектива опинитися А для них цілком реальна. А той факт, що заявник Деркач швидке закриття кримінальних проваджень не оскаржує, цілком може свідчити про координацію дій російських агентів і мешканців українських владних кабінетів", - додає адвокат.