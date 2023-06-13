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Печерський суд заблокував рахунки одного з найбільших сільгоспвиробників

Фото: Печерський суд заблокував рахунки одного з найбільших сільгоспвиробників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Печерський районний суд відмовився задовольнити клопотання і зняти арешт з рахунків ПрАТ "ПК "Поділля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За словами адвоката Володимира Горделюка, Міністерство аграрної політики у цьому році визнало підприємство об'єктом критичної інфраструктури.

"Держава закуповує зброю для армії коштом податків, благодійної допомоги, які сплачує бізнес. Не буде надходжень - не буде цього всього", - говорить адвокат.

Він наголошує - арешт накладений неправомірно: "коли прокуратура звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту, суд не розбирався, жодних матеріалів не випробовувалося і не досліджувалося. Був накладений арешт на рахунки аграрного підприємства".

"Йде розслідування якоїсь кримінальної справи проти інших підприємств за вчинення ними якихось кримінальних злочинів, і в рамках розслідування цієї справи накладається арешт на рахунки ПрАТ ПК "Поділля" - компанії з більш ніж 20-тирічним досвідом роботи на аграрному ринку, яка лише за минулий рік сплатила до бюджету 282 мільйони податків", - додає адвокат.

Народний депутат, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Артур Герасимов заявляє: блокування стратегічного підприємства, яке генерує експортну виручку, під час воєнного стану підриває обороноздатність країни.

"Коли були оприлюднені дані про структуру українського експорту на початку 2023 року, то саме на аграрний сектор припадало дві третини, понад 65%. На ці гроші, на податки, на валюту, яка заробляється від експорту української продукції за кордон, фінансується українське військо", - наголосив Герасимов.

Народний депутат застерігає: блокування рахунків призведе до втрати робочих місць для півтори тисячі сімей.

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Печерский райсуд