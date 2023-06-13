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Печерский суд заблокировал счета одного из крупнейших сельхозпроизводителей

Фото: Печерский суд заблокировал счета одного из крупнейших сельхозпроизводителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Печерский районный суд отказался удовлетворить ходатайство и снять арест со счетов ЧАО "ПК "Подолье".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

По словам адвоката Владимира Горделюка, Министерство аграрной политики в этом году признало предприятие объектом критической инфраструктуры.

"Государство закупает оружие для армии за счет налогов, благотворительной помощи, которые платит бизнес. Не будет поступлений - не будет этого всего", - говорит адвокат.

Он отмечает - арест наложен неправомерно: "когда прокуратура обратилась в суд с ходатайством о наложении ареста, суд не разбирался, никаких материалов не испытывалось и не исследовалось. Был наложен арест на счета аграрного предприятия".

"Идет расследование какого-либо уголовного дела против других предприятий за совершение ими каких-либо уголовных преступлений, и в рамках расследования этого дела налагается арест на счета ЧАО ПК "Подолье" - компании с более чем 20-летним опытом работы на аграрном рынке, которая только за прошлый год уплатила в бюджет 282 миллиона налогов", - добавляет адвокат.

Народный депутат, член комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Артур Герасимов заявляет: блокирование стратегического предприятия, генерирующего экспортную выручку, во время военного положения подрывает обороноспособность страны.

"Когда были обнародованы данные о структуре украинского экспорта в начале 2023 года, то именно на аграрный сектор приходилось две трети, более 65%. На эти деньги, на налоги, на валюту, зарабатываемую от экспорта украинской продукции за границу, финансируется украинское войско" , – подчеркнул Герасимов.

Народный депутат предостерегает: блокировка счетов приведет к потере рабочих мест для полутора тысяч семей.

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Печерский райсуд