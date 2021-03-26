Печерский суд заблокировал ряд украинских информационных сайтов

В частности, суд постановил заблокировать работу этих СМИ всем интернет-провайдерам и мобильным операторам на всей территории Украины.

Отдельные провайдеры и операторы уже прибегли к таким действиям и заблокировали доступ к этим сайтам. В частности, 24 марта решение суда выполнили мобильный оператор "Лайфселл", интернет-провайдеры Triolan и "Информационные технологии".

Как отмечает "Главком", блокировка происходит несмотря на то, что 10 марта старший следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский отметил беспочвенность претензий Барбула, который назвал опубликованную сайтами информацию о нем "конфиденциальной".

В этот же день следователь принял решение о закрытии уголовного дела в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

Главный редактор "Главкома" Николай Пидвезяный обратился к операторам и провайдерам, которые несмотря на закрытие уголовного дела прибегли к ограничению доступа к сайтам, с требованием срочно пересмотреть решение.

"По нашему мнению, лица, которые направили операторам мобильной связи и провайдерам постановление Печерского районного суда города Киева от 18 февраля 2021 года, своими действиями ввели их в заблуждение. Информационное агентство "Главком" обращается ко всем указанным выше операторов с требованием разблокировать сайт https://glavcom.ua/ и прекратить препятствование журналистской деятельности нашей редакции и других СМИ", - заявил он.