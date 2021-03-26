Печерський суд заблокував низку українських інформаційних сайтів

Зокрема, суд постановив заблокувати роботу цих ЗМІ всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України.

Окремі провайдери і оператори вже вдались до таких дій і заблокували доступ до. цих сайтів. Зокрема, 24 березня рішення суду виконали мобільний оператор "Лайфселл", інтернет-провайдери Triolan і "Інформаційні технології".

Як зазначає "Главком", блокування відбувається попри те, що 10 березня старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський зазначив безпідставність претензій Барбула, який назвав опубліковану сайтами інформацію про нього "конфіденційною".

У цей же день слідчий прийняв рішення про закриття кримінальної справи у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Головний редактор "Главкома" Микола Підвезяний звернувся до операторів та провайдерів, які попри закриття кримінальної справи вдались до обмеження доступу до сайтів, з вимогою терміново переглянути рішення.

"На нашу думку, особи, які надіслали операторам мобільного зв’язку та провайдерам ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 18 лютого 2021 року, своїми діями ввели їх в оману. Інформаційне агентство "Главком" звертається до всіх зазначених вище операторів з вимогою розблокувати сайт https://glavcom.ua/ і припинити перешкоджанню журналістської діяльності нашої редакції та інших ЗМІ", - заявив він.

