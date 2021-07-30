Печерский суд отправил чиновника Минобороны под стражу

Печерский суд избрал меру пресечения начальнику Южного управления капитального строительства Министерства обороны Василию Ракулу . Суд постановил отправить его под стражей до 23 сентября с альтернативой внесения 10 млн грн залога.

Решение по второму фигуранту дела - экс-детективу НАБУ Роману Ковтуну - суд вынесет 2 августа.

Меру пресечения чиновнику Минобороны суд избрал по ходатайству Департамента стратегических расследований Нацполиции Офиса генпрокурора. Это вторая попытка суда вынести решение. 28 июля подозреваемые не явились на заседание.

Напомним, глава Южного управления капстроительства Минобороны Василий Ракул и бывший детектив НАБУ Роман Ковтун обвиняются в попытке получить взятку от застройщика в размере 1 млн долл. США. За это они обещали строительной компании положительно решить вопрос на конкурсе по строительству жилья для военнослужащих в Одессе.

По данным Департамента стратегических расследований Нацполиции, во время обысков у подозреваемых изъяли документы, в которых заранее был определен победитель. Задержанным инкриминируют подготовку к совершению мошенничества в особо крупных размерах. Обоим фигурантам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкции предусматривают наказание - лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.