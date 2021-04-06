Печерский суд незаконно заблокировал ряд украинских информационных сайтов, - МВД

Как известно, суд 18 февраля 2021 по ходатайству адвоката Марины Мкртычевой в интересах Павла Барбула наложил арест на доменные имена двенадцати веб-ресурсов и обязал национальных операторов телекоммуникаций закрыть к ним доступ пользователей сети Интернет на территории Украины.

Уже 10 марта следователем следственного отдела Печерского управления полиции уголовное производство было закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

21 марта 2021 в связи с закрытием указанного уголовного производства Печерским управлением полиции направлено письмо в НКРСИ с просьбой прекратить выполнение любых решений следователя, прокурора и следственного судьи, принятых в рамках уголовного производства, которые поступали в Национальную комиссию.

В письме МВД также говорится о том, что подозреваемый или представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, которые не присутствовали при рассмотрении вопроса об аресте имущества, вправе заявить ходатайство об отмене ареста имущества полностью или частично.

Такое ходатайство во время досудебного расследования рассматривается следственным судьей, а в ходе судебного производства - судом.

Арест имущества также может быть отменен полностью или частично постановлением следственного судьи во время досудебного расследования или суда.

"Обращаем внимание, что аргументации адвоката Мкртычевой М.И. относительно распространения неправдивой информации на интернет-ресурсах не является предметом правовых отношений уголовного процессуального права, а осуществляется в гражданском законодательстве путем защиты чести, достоинства и деловой репутации... Гр. Барбул не является гражданским истцом, а следовательно, не имел права подавать такое ходатайство в суд, а суд, соответственно, не имел права начинать рассмотрение поданного адвокатом ходатайства, а вынесенное им решение является ненадлежащим", - отметили в МВД.