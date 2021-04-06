Печерський суд незаконно заблокував низку українських інформаційних сайтів, - МВС

Як відомо, суд 18 лютого 2021 за клопотанням адвоката Марини Мкртичової в інтересах Павла Барбула наклав арешт на доменні імена дванадцяти веб-ресурсів і зобов'язав національних операторів телекомунікацій закрити до них доступ користувачів мережі Інтернет на території України.

Вже 10 березня слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції кримінальне провадження було закрито у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального злочину.

21 березня 2021 у зв'язку з закриттям зазначеного кримінального провадження Печерським управлінням поліції направлено лист до НКРЗІ з проханням припинити виконання будь-яких рішень слідчого, прокурора та слідчого судді, прийнятих в рамках кримінального провадження, які надходили в Національну комісію.

У листі МВС також йдеться про те, що підозрюваний або представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування або суду.

"Звертаємо увагу, що аргументації адвоката Мкртичової М. І. щодо поширення неправдивої інформації на інтернет-ресурсах не є предметом правових відносин кримінального процесуального права, а здійснюється в цивільному законодавстві шляхом захисту честі, гідності та ділової репутації... Гр. Барбул не є цивільним позивачем, а отже, не мав права подавати таке клопотання в суд, а суд, відповідно, не мав права починати розгляд поданого адвокатом клопотання, а винесене ним рішення є неналежним", - зазначили в МВС.