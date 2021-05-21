Печерский суд арестовал "вора в законе" "Умку"

В пятницу, 21 мая, Печерский суд Киева арестовал "вора в законе" по прозвищу "Умка". Его отправили под стражу на 60 суток.

Ему инкриминируют установление и распространение преступного влияния в статусе "вора в законе" - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Суд отправил обвиняемого на 60 суток под стражу без права внесения залога.

Накануне Печерский суд Киева арестовал "вора в законе "Лаша Свана" на два месяца без права внесения залога. Его взяли под стражу в зале суда.

Напомним, в результате обысков правоохранители обнаружили 3,2 млн долларов "общака" самых влиятельных в Украине "воров в законе". Их контролировали криминальные авторитеты по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван".

Отметим, двух самых влиятельных "воров в законе" в Украине по прозвищу "Умка" и "Лаша Сван" задержали 20 мая. Они контролировали криминалитет, а их деятельность приводила к появлению дополнительных угроз для безопасности граждан.