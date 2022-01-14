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Печерский райсуд еще не назначил заседание по делу Порошенко

Автор: Олег Черныш

Печерский районный суд Киева еще не назначил заседание по избранию меры пресечения для бывшего президента Петра Порошенко в так называемом "угольном деле" о государственной измене и содействию террористическим организации. Ожидается, что оно может пройти 17 января.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер суда Виталий Чергавый.

"Согласно информации на данный момент, любое рассмотрение ходатайства в Печерском суде относительно указанного вами лица на понедельник не запланировано", - отметил он.

В то же время советник Госбюро расследований по коммуникациям Татьяна Сапьян на брифинге предположила, что до 17 января еще появится информация о заседании суда по делу Порошенко.

"К сожалению, информации о судебном заседании у меня нет. Но до понедельника узнаем на сколько и в каком суде", - отметила она.

Напомним, ранее у Порошенко потребовали назначить суд на 17 января, когда он вернется в Украину. Следствие рассчитывает, что бывший президент самостоятельно явится на заседание.

По данным ГБР, он в сговоре с другими чиновниками способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", направляя им деньги за поставленный контрабандным путем уголь с оккупированного Донбасса в 2014-2015 годах.

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