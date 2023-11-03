Без ПДВ. Шмигаль анонсував новий механізм ввезення обладнання: кого він торкнеться

В уряді анонсували скасування ПДВ при ввезенні в Україну виробничого обладнання для шахт. Зокрема, ця норма буде діяти у 20 містах чотирьох областей, де створюються нові підприємства цієї галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.
"Затверджуємо порядок, завдяки якому нові підприємства у шахтарських містах зможуть завозити виробниче обладнання без сплати ПДВ", - розповів він.
За словами прем'єра, йдеться саме про нові підприємства, які створюються у 20 містах Волинської, Донецької, Луганської та Львівської областей та відповідають низці вимог для отримання преференції від держави.
"Завдяки такому звільненню від оподаткування інвестор отримує вигідні умови, люди в цих шахтарських містах отримають нову роботу, громади отримають нові можливості, а держава отримає простір поступово реорганізовувати збиткові шахти або шахти, які закриваються", - зазначив Шмигаль, додавши, що ця ініціатива є частиною сучасного підходу з трансформації вугільних регіонів України.
Як повідомлялось раніше, уряд спрямує додаткову субвенцію у розмірі 588 мільйонів гривень на післявоєнне відновлення України. Її розподілять між сімома регіонами, які особливо постраждали від російського вторгнення.
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