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Без НДС. Шмыгаль анонсировал новый механизм ввоза оборудования: кого он коснется

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Кабмине анонсировали отмену НДС при ввозе в Украину производственного оборудования для шахт. В частности, эта норма будет действовать в 20 городах четырех областей, где создаются новые предприятия этой отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Утверждаем порядок, благодаря которому новые предприятия в шахтерских городах смогут завозить производственное оборудование без НДС", - рассказал он.

По словам премьера, речь идет именно о новых предприятиях, которые создаются в 20 городах Волынской, Донецкой, Луганской и Львовской областей и отвечают ряду требований по получению преференции от государства.

"Благодаря такому освобождению от налогообложения инвестор получает выгодные условия, люди в этих шахтерских городах получат новую работу, общины получат новые возможности, а государство получит пространство постепенно реорганизовывать убыточные шахты или шахты, которые закрываются", - отметил Шмыгаль, добавив, что эта инициатива есть частью современного подхода по трансформации угольных регионов Украины.

Как сообщалось ранее, Кабмин направит дополнительную субвенцию в размере 588 миллионов гривен на послевоенное восстановление Украины. Ее распределят между семью регионами, особенно пострадавшими от российского вторжения.

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Денис Шмыгаль