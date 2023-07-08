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ПДЧ - логіка 90-х. Клімкін назвав задачі "максимум" та "мінімум" на саміті НАТО

Фото: Павло Клімкін, ексміністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін

План дій щодо членства в НАТО, є логікою 1990-х років, яка вже виглядає позбавленою сенсу. Сьогодні ж Україна розраховує на визначення основних ліній щодо майбутньої інтеграції.

Про це розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у бліцінтерв'ю для РБК-Україна.

Задача максимум

Сьогодні для України задачею "максимум" на саміті НАТО є реальний початок приєднання до Північноатлантичного союзу.

"Це має бути план, але не такий, як План дій щодо членства, бо логіка ПДЧ - це логіка 1990-х років. Тоді вона працювала, але в теперішніх реаліях вона виглядає не просто застарілою, а насправді позбавленою сенсу", - розповів Клімкін.

Колишній міністр закордонних справ зауважив, що для України важливо не лише підтвердження того, що в майбутньому вона стане повноправним членом Альянсу, але й наявність основних ліній про те, як вона дійде до цього.

Задача мінімум

"Другий момент стосується того, що робитиме саме НАТО в плані практичної допомоги. Я не кажу про окремих союзників, оскільки багато що йде на двосторонньому або багатосторонньому рівнях. Тут важлива історія, що буде робити саме НАТО, які візьме зобов'язання", - відзначив Клімкін назвавши це задачею "мінімум".

Саміт НАТО у Вільнюсі

Під час саміту, який відбудеться вже 11-12 липня, Київ бажає отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни. Як відзначив президент Володимир Зеленський, країна має усі підстави для цього.

Зокрема лідер країни розповів, що очікує від саміту єдності НАТО, якої поки що замало щодо питання України та Швеції.

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НАТОВійна в Україні