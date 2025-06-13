"Павутина" Моссада: Ізраїль активував дрони для ударів по ракетах і ППО Ірану

Як повідомив виданню представник сил безпеки Ізраїлю, операція будувалася на тісному спільному плануванні між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і Моссадом.

За словами представника, агенти Моссада створили базу дронів на території Ірану, недалеко від Тегерана. Ці дрони були активовані вночі і завдали ударів по пускових установках ракет "земля-земля", спрямованих на Ізраїль.

Крім того, до Ірану було таємно ввезено транспортні засоби з системами озброєння.

Ці системи вивели з ладу іранські засоби ППО, забезпечивши ізраїльським літакам перевагу в повітрі і свободу дій над територією Ірану.

Третім прихованим елементом операції стало розміщення командос Моссада з високоточними ракетами поруч із зенітними установками в центральній частині Ірану.

Операції спиралися на "новаторське мислення, сміливе планування і ювелірне застосування передових технологій, спецпідрозділів і агентів, які діють у самому серці Ірану і повністю вислизають від уваги місцевих спецслужб", заявив представник.