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"Павутина" Моссада: Ізраїль активував дрони для ударів по ракетах і ППО Ірану

Ізраїль, П'ятниця 13 червня 2025 11:24
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"Павутина" Моссада: Ізраїль активував дрони для ударів по ракетах і ППО Ірану Архівне фото (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ізраїль протягом багатьох років готувався до операції проти ядерної та ракетної програм Ірану. Підготовка включала створення бази дронів усередині Ірану і перекидання високоточних озброєнь і бійців спецназу до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомив виданню представник сил безпеки Ізраїлю, операція будувалася на тісному спільному плануванні між Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і Моссадом.

За словами представника, агенти Моссада створили базу дронів на території Ірану, недалеко від Тегерана. Ці дрони були активовані вночі і завдали ударів по пускових установках ракет "земля-земля", спрямованих на Ізраїль.

Крім того, до Ірану було таємно ввезено транспортні засоби з системами озброєння.

Ці системи вивели з ладу іранські засоби ППО, забезпечивши ізраїльським літакам перевагу в повітрі і свободу дій над територією Ірану.

Третім прихованим елементом операції стало розміщення командос Моссада з високоточними ракетами поруч із зенітними установками в центральній частині Ірану.

Операції спиралися на "новаторське мислення, сміливе планування і ювелірне застосування передових технологій, спецпідрозділів і агентів, які діють у самому серці Ірану і повністю вислизають від уваги місцевих спецслужб", заявив представник.

Операція Ізраїлю

Нагадаємо, Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану, заводах із виробництва балістичних ракет і військовому командуванню на початку. Ізраїль попередив про тривалу операцію із запобігання створенню Тегераном ядерної зброї.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела унікальну операцію зі знищення російських стратегічних бомбардувальників. Як заявили в НАТО, операція "Павутина" може стати серйозним уроком для західних армій.

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