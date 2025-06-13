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"Паутина" Моссада: Израиль активировал дроны для ударов по ракетам и ПВО Ирана

Израиль, Пятница 13 июня 2025 11:24
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"Паутина" Моссада: Израиль активировал дроны для ударов по ракетам и ПВО Ирана Архивное фото (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Израиль в течение многих лет готовился к операции против ядерной и ракетной программ Ирана. Подготовка включала создание базы дронов внутри Ирана и переброску высокоточных вооружений и бойцов спецназа в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Как сообщил изданию представитель сил безопасности Израиля, операция строилась на тесном совместном планировании между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Моссадом.

По словам представителя, агенты Моссада создали базу дронов на территории Ирана, недалеко от Тегерана. Эти дроны были активированы ночью и нанесли удары по пусковым установкам ракет "земля-земля", направленным на Израиль.

Кроме того, в Иран были тайно ввезены транспортные средства с системами вооружения.

Эти системы вывели из строя иранские средства ПВО, обеспечив израильским самолетам превосходство в воздухе и свободу действий над территорией Ирана.

Третьим скрытым элементом операции стало размещение коммандос Моссада с высокоточными ракетами рядом с зенитными установками в центральной части Ирана.

Операции опирались на "новаторское мышление, смелое планирование и ювелирное применение передовых технологий, спецподразделений и агентов, действующих в самом сердце Ирана и полностью ускользающих от внимания местных спецслужб", заявил представитель.

Операция Израиля

Напомним, Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военному командованию в начале. Израиль предупредил о длительной операции по предотвращению создания Тегераном ядерного оружия.

Напомним 1 июня Служба безопасности Украины провела уникальную операцию по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков. Как заявили в НАТО, операция "Паутина" может стать серьезным уроком для западных армий.

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