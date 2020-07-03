Паводок в Черновицкой области повредил 35 газопроводов

Из-за паводков, которые вызвали сильные дожди, в Черновицкой области повреждены 35 газопроводов, которые находятся в государственной собственности и местных общин. Это подземные и наземные сети, а также газопровод, проходят через реку Черемош.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз".

"Более 500 специалистов "Черновцыгаза" и 28 единиц спецтехники работают в усиленном режиме, осуществляя ремонты и пуски газа в дома буковинцев. Размытые дороги, завалы из хвороста и деревьев затрудняют доступ к местам повреждений газопроводов. Газовикам удалось восстановить газоснабжение до пяти сел Кицманского района. До сих пор без газоснабжения остаются более 7 тысяч домохозяйств в 19 населенных пунктах Кицманского и Вижницкого районов области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, самая сложная ситуация с восстановлением газоснабжения в Кицманском районе. Ведь из-за повреждения магистрально газопровода Оператора ГТС "Укртрансгаза", который проходит через реку Черемош, без газоснабжения остаются 9 населенных пунктов – это г. Вашковцы и с. Бабино, Валы, Карапчив, Брусника, Кальновцы, Зеленел, Чертория и Нижние Становцы.

"Наша компания, как оператор ГРС осуществляет все необходимые работы по восстановлению распределительных газопроводов еще в 10 населенных пунктах. Однако, восстановление газоснабжения, в этих 9 сел, зависит от того, как быстро "Укртрансгаз" отремонтирует поврежденный магистральный газопровод. В целом речь идет об обеспечении газоснабжения 3,6 тыс. потребителей газа. Сейчас, информация по срокам выполнения работ "Укртрансгазом" у нас отсутствует", - рассказывает технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

В пресс-службе подчеркнули, что компания сделает все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить газоснабжение. "Однако, тариф на распределение газа АО "Черновцыгаз" не покрывает таких расходов. Компания уже обратилась к областной государственной администрации с предложением выделения средств для восстановления государственных сетей и сетей, принадлежащих общинам", - говорится в сообщении.