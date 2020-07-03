Паводок в Чернівецькій області пошкодив 35 газопроводів

Через паводки, які спричинили сильні дощі, в Чернівецькій області пошкоджено 35 газопроводів, які знаходяться у державній власності та місцевих громад. Це підземні та наземні мережі, а також газогін, що проходять через річку Черемош.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернівцігаз".

"Понад 500 фахівців "Чернівцігазу" та 28 одиниць спецтехніки працюють в посиленому режимі, здійснюючи ремонти та пуски газу до осель буковинців. Розмиті дороги, завали із хмизу та дерев ускладнюють доступ до місць пошкоджень газопроводів. Газовикам вдалося відновити газопостачання до п’яти сіл Кіцманського району. Досі без газопостачання залишаються понад 7 тисяч домогосподарств у 19 населених пунктах Кіцманського та Вижницького районів області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найскладніша ситуація з відновленням газопостачання у Кіцманському районі. Адже через пошкодження магістрально газопроводу Оператора ГТС "Укртрансгазу", що проходить через річку Черемош, без газопостачання залишаються 9 населених пунктів – це м. Вашківці та с. Бабино, Вали, Карапчів, Брусниця, Кальнівці, Зеленів, Чортория та Нижні Станівці.

"Наша компанія, як оператор ГРМ здійснює всі необхідні роботи по відновленню розподільних газопроводів ще в 10 населених пунктах. Проте, відновлення газопостачання, до цих 9 сіл, залежить від того, як швидко "Укртрансгаз" відремонтує пошкоджений магістральний газопровід. Загалом мова йде про забезпечення газопостачання 3,6 тис. споживачів газу. Наразі, інформація по термінах виконання робіт "Укртрансгазом" в нас відсутня", - розповідає технічний директор АТ "Чернівцігаз" Максим Ладига.

У прес-службі наголосили, що компанія зробить усе можливе, щоб якомога швидше відновити газопостачання. "Однак, тариф на розподіл газу АТ "Чернівцігаз" не покриває таких витрат. Компанія уже звернулася до обласної державної адміністрації з пропозицією виділення коштів для відновлення державних мереж та мереж, що належать громадам", - йдеться у повідомленні.